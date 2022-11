Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : pullback de -4% sous les 10,5E information fournie par Cercle Finance • 28/11/2022 à 16:51









(CercleFinance.com) - Atos subit un pullback de -4% sous les 10,5E (ex-zénith du 26/10) suite à un allègement opéré par Blackrock et revient au contact de son support oblique court terme.

La cassure des 10,1E préfigurerait le re-test des 9,35E, l'ex-plancher du 3 novembre.





Valeurs associées ATOS Euronext Paris -4.79%