Atos : proposition d'évolution de la composition du Conseil d’Administration

(AOF) - Le Conseil d’Administration, sur recommandation du Comité des Nominations et de Gouvernance, a entériné les évolutions suivantes concernant sa composition : Ratification de la cooptation comme administrateur de Rodolphe Belmer et renouvellement de son mandat. La ratification de la cooptation de Rodolphe Belmer, Directeur Général d’Atos depuis le 1er janvier 2022, et le renouvellement de son mandat d’administrateur, seront soumis au vote des actionnaires lors de l’Assemblée Générale du 18 mai 2022.

Renouvellement des mandats de Valérie Bernis et de Vernon Sankey. Valérie Bernis est administratrice indépendante depuis avril 2015. Elle est également présidente du Comité RSE et membre du Comité des Rémunérations. Vernon Sankey est administrateur depuis octobre 2009.

Nominations d'Elizabeth Tinkham, Astrid Stange et René Proglio

Les nominations de Elizabeth Tinkham, Astrid Stange et René Proglio en qualité d'administrateurs indépendants seront soumises au vote des actionnaires lors de l'Assemblée Générale du 18 mai 2022.

De nationalité américaine, Elizabeth Tinkham est une ancienne Senior Managing Director chez Accenture. Elle apporterait au Conseil d'Administration d'Atos sa longue expérience des activités cloud et sa connaissance pointue des hyperscalers.

De nationalité allemande, Astrid Stange est l'ancienne Directrice des Opérations du groupe AXA et a été Senior Partner et Managing Director du Boston Consulting Group (BCG). Elle apporterait au Conseil d'Administration d'Atos son expérience opérationnelle de vastes transformations digitales et opérationnelles du côté client et sa connaissance intime du secteur financier et de l'assurance.

De nationalité française, René Proglio est associé de PJT Partners et ancien dirigeant pour la France de Morgan Stanley et associé pendant 20 ans chez Arthur Andersen. Il apporterait au Conseil d'Administration d'Atos ses connaissances financières et comptables pointues et sa vision stratégique en termes d'acquisitions et de cessions.

Colette Neuville, administratrice d'Atos depuis avril 2010, et Jean Fleming, administratrice d'Atos représentant les salariés actionnaires depuis mai 2009, n'ont pas souhaité soumettre leur mandat au renouvellement lors de la prochaine Assemblée Générale.

En conséquence du non-renouvellement du mandat de Jean Fleming, deux candidats salariés, Christian Beer et Katrina Hopkins, seront proposés à l'Assemblée Générale pour représenter les salariés actionnaires. Christian Beer est Directeur de la division Réseau et Communication chez Atos en Allemagne et président du Conseil de Surveillance du FCPE d'Atos. Katrina Hopkins est Directrice des Talents, de la Gestion des Carrières et de la Formation chez Atos International.

Le Conseil d'Administration, sur avis du Comité des Nominations et de la Gouvernance, recommande aux actionnaires d'Atos la candidature de Katrina Hopkins, compte tenu notamment de sa double légitimité pour représenter les salariés actionnaires d'Atos. La candidature de Katrina Hopkins a en effet été proposée à la fois par le Conseil de Surveillance du FCPE d'Atos et par les salariés actionnaires détenant leurs actions en direct.

Le candidat qui obtiendra, lors de l'Assemblée Générale du 18 mai 2022, le plus grand nombre de voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés, sera nommé administrateur représentant les salariés actionnaires.

Par ailleurs, Cedrik Neike, membre du Directoire de Siemens AG et CEO Digital Industries, qui est administrateur non-indépendant depuis janvier 2020, a présenté au Conseil d'Administration sa démission avec effet à l'issue de la prochaine Assemblée Générale. Le partenariat stratégique entre Atos et Siemens reste pleinement en vigueur.

- Leader international de la transformation digitale créé en 1997, spécialiste du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs ;

- Activité de 11,2 Mds€, répartie en 3 divisions –infrastructure & data management pour 54 % des ventes, business & platform solutions pour 34 % et big data & cybersécurité pour 10 % ;

- Équilibre géographique des revenus : 23 % des ventes en Amérique du nord), 24 % en Europe du nord, 24 % en Europe centrale et 20 % en Europe du sud ;

- Modèle économique fondé sur l’expertise (16 groupes solutions, 2 divisions produits) et l’offre de plates-formes métier (cloud, expérience collaborateur et client, cybersécurité et zéro carbone) afin de vendre des solutions métiers (économie de la donnée et transformation digitale des métiers) ;

- Capital ouvert (11,3 % pour le fonds de pension Siemens et 2,2 % pour les salariés), Bertrand Meunier présidant le conseil d'administration de 13 membres, Elie Girard étant directeur général, Rodolphe Belmer devant prendre sa suite au plus tard le 20 janvier 2022 ;

- Bilan solide avec une dette nette ramenée à 467 M€.

=/ Enjeux /=

- Stratégie révisée en avril 2021 à partir de l’étude stratégique du portefeuille d’activités -

- recentrage sur la cybersécurité, le digital, la décarbonisation et le cloud qui devront contribuer à 65 % des revenus à moyen terme, renforcé par des acquisitions ciblées,

- vers une cession des activités d’infrastructures sur sites et de datacenters classiques, soit 1/5 ème des revenus ;;

- Stratégie d’innovation intégrée au modèle d'affaires et développée dans 18 laboratoires :

- 8 technologies stratégiques : applications de pointe, calculs de haute performance, intelligence artificielle, automatisation, Edge et internet des objets, expérience immersive, cloud hybride, cybersécurité,

- partenariats avec les centres de recherche universitaires (informatique quantique, calculateurs exaflopiques, intelligence artificielle, HPC, leadership multiculturel...) et avec d'autres acteurs (AWS, Dell, Google, Microsoft, SAP, Worldline…) ;

- 2 communautés scientifiques d'experts collaborateurs du groupe ;

- Stratégie environnementale au service de la transition écologique supportée par la Digital Transformation Factory, l’Hybrid Cloud, les solutions « Business Accelerators », la « Connected Intelligence » et la « Digital Workplace » et visant à répondre à 3 enjeux majeurs :

- neutralité de l’intensité carbone obtenue dès 2028

- ventes de solutions de décarbonation « IT for Green »,

- usage de solutions numériques éco-efficaces « Green IT », tels les supercalculateurs à hydrogène ou technologies quantiques ;

- Vers une amélioration de la marge opérationnelle en Allemagne ;

- Visibilité de l'activité avec un carnet de commandes égal à 2,1 ans de chiffre d'affaires et un ratio de prises de commandes égal au chiffre d’affaires au 1 er semestre.

=/ Défis /=;

- Rejet, lors de l’AG, des comptes consolidés 2020 en raison des interrogations sur les comptes de 2 entités américaines (11 % du chiffre d’affaires) ;

- Identification des actionnaires de l’américain Finsur Corp qui détient, depuis mai, + 5 % du capital ;

- Impact de la pandémie : recul de 1 % des revenus à fin juin et perte nette de 129 M€, du fait du coût de la migration accélérée vers le cloud et des provisions sur les filiales américaines ;

- Objectifs 2021, révisés en baisse : stabilité des revenus, taux de marge opérationnelle autour de 6 % et flux de trésorerie disponible positif ;

- Dividende 2020 de 0,90 €.

