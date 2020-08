Atos : prolongation du contrat avec Symrise

(CercleFinance.com) - Atos et Symrise, fournisseur allemand de parfums, arômes et ingrédients cosmétiques et nutritionnels, annoncent prolonger leur contrat pour une durée de cinq ans, partenariat de long terme qui permet notamment à Symrise de renforcer ses capacités d'innovation.

Le partenariat couvre le développement et la gestion d'applications et de services d'infrastructure critique. Ces services comprennent la collaboration, les services SAP et de base de données, ainsi que les services de réseau et de Cloud hybride.

'Symrise bénéficie également d'une automatisation et d'une standardisation accrues des services, de l'introduction d'un outil moderne de gestion des services et d'un modèle de tarification à l'utilisation', ajoute le groupe de services informatiques.