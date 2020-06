Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : projet d'acquisition de Paladion Cercle Finance • 24/06/2020 à 08:20









(CercleFinance.com) - Atos annonce avoir signé un accord en vue d'acquérir Paladion, un fournisseur de services de sécurité gérés basé aux États-Unis, comptant plus de 400 clients dans 12 pays, afin de renforcer ses services de cybersécurité dans le monde. Avec cette acquisition, le groupe français de services informatiques va ajouter des capacités de détection et de réponse (MDR) à ses offres, tout en ouvrant la voie à la prochaine génération de ses Security Operations Centers (SOC) prescriptifs. Paladion compte 800 employés et experts en cybersécurité dans le monde, et a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 29 millions de dollars en 2019. La transaction -dont les termes financiers ne sont pas précisés- devrait être finalisée au quatrième trimestre 2020.

Valeurs associées ATOS Euronext Paris +0.56%