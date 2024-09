Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Atos: projections financières abaissées pour 2024-27 information fournie par Cercle Finance • 02/09/2024 à 08:18









(CercleFinance.com) - Atos annonce une mise à jour en baisse de ses projections financières pour la période 2024-27, afin de refléter ses résultats du premier semestre 2024, les tendances commerciales actuelles et l'impact attendu sur son flux de trésorerie disponible.



Il anticipe désormais pour l'année en cours un chiffre d'affaires de 9,7 milliards d'euros, représentant une évolution organique d'environ -4%, une marge opérationnelle de 0,2 milliard et une variation de la trésorerie avant remboursement de la dette de -0,8 milliard.



Pour 2027, Atos table sur un chiffre d'affaires de 10,6 milliards d'euros, représentant une croissance TCAC de +1,2% sur la période 2023-27, une marge opérationnelle d'un milliard et une variation de la trésorerie avant remboursement de dette de 0,4 milliard.



Bien que le flux de trésorerie disponible en 2026 devrait être inférieur d'environ 215 millions d'euros aux prévisions initiales, Atos l'anticipe toujours positif en 2026, avec une variation de trésorerie avant remboursement de la dette positive à 138 millions.



Dans l'hypothèse d'une souscription totale à l'augmentation de capital avec DPS de 233 millions d'euros, il anticipe maintenant un levier financier de 2,95 fois à fin 2026, et estime qu'il devrait être inférieur à deux fois à fin 2027.





