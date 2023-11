Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos: progression au classement des supercalculateurs information fournie par Cercle Finance • 14/11/2023 à 08:58









(CercleFinance.com) - Eviden, la ligne d'activités d'Atos leader dans le calcul avancé, annonce avoir désormais pour la première fois 48 systèmes dans le TOP500, le classement officiel des supercalculateurs les plus puissants au monde, dont 11 dans le TOP100 et deux dans le TOP10.



Cette amélioration significative repose sur cinq nouvelles entrées (y compris le système EuroHPC MareNostrum5 listé huitième supercalculateur le plus puissant au monde), une forte accélération pour le groupe par rapport aux deux entrées habituelles en moyenne.



Eviden a également été récompensé par HPCwire grâce au prix des lecteurs The Top Supercomputing Achievement pour MareNostrum5, récompense qui vient saluer la réussite du déploiement du système en consortium avec IBM, Intel, Lenovo, Nvidia et ParTec.





Valeurs associées ATOS Euronext Paris -1.57%