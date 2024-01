Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Atos: profite d'un rebond avant de nouvelles négociations information fournie par Cercle Finance • 22/01/2024 à 16:22









(CercleFinance.com) - Le titre enregistre cet après-midi la plus forte hausse du SBF120 (+3,7%) après un repli de près de 10% en une semaine. La valeur a perdu près de 47% depuis le 1er janvier.



Le titre a subi une nouvelle chute vendredi dernier (-7,7%) après la dégradation par S&P à B- contre BB-, avec une perspective de ' CreditWatch Developing '.



' L'abaissement est le résultat d'une faiblesse matérielle dans l'estimation du ratio de couverture des liquidités du groupe en raison de l'échéance imminente de sa dette. Cette perspective indique que l'agence de notation pourrait encore abaisser sa note si l'entreprise n'est pas en mesure de refinancer sa dette ' indique Invest Securities.



' Cette nouvelle renforce en revanche la pression sur le management d'Atos et ne le met pas en position de force dans ses négociations avec Airbus pour la cession de BDS et D. Kretinsky pour la cession de Tech Foundations ' rajoute le bureau d'analyses.





Valeurs associées ATOS Euronext Paris +8.97%