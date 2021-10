Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : prix 'EcoVadis Platinum' pour sa performance RSE information fournie par Cercle Finance • 20/10/2021 à 11:39









(CercleFinance.com) - Atos annonce aujourd'hui avoir reçu le prix ' EcoVadis Platinum ' pour sa performance en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Cette récompense confirme le positionnement d'Atos aux côtés des 1 % des entreprises les plus performantes évaluées par EcoVadis dans ce secteur d'activité (programmation informatique, conseil et activités connexes). EcoVadis fonde son évaluation sur quatre thèmes : Environnement, Social & Droits de l'Homme, Ethique et Achats Responsables. Atos assure avoir obtenu 'd'excellents résultats pour ces quatre catégories, notamment celle de l'Environnement'.

Valeurs associées ATOS Euronext Paris -1.34%