Atos : principal partenaire numérique de la Région flamande

(CercleFinance.com) - Atos annonce être devenu le principal partenaire numérique de la Région flamande, dans le cadre d'un contrat d'une durée de 7 ans. ' L'accord entre Atos et l'autorité flamande est le plus grand contrat-cadre de sous-traitance jamais conclu dans le Benelux ' indique le groupe. Atos a remporté 3 lots: Intégration des services & Sécurité Informatique, Applications, Cloud & Centre de données. ' Le contrat, qui démarrera en 2022, doit permettre à la Flandre de se positionner parmi les 3 régions les plus avancées du continent ' rajoute le groupe.

Valeurs associées ATOS Euronext Paris +0.25%