Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : présente son offre Digital Cloud Services Cercle Finance • 08/07/2020 à 12:23









(CercleFinance.com) - Le groupe Atos présente ce mercredi Atos Digital Cloud Services, une évolution de son offre de services gérés de Cloud public. 'En collaboration avec Amazon Web Services, Google Cloud Platform et Microsoft Azure, cette nouvelle offre allie la flexibilité et la rentabilité du Cloud public à un catalogue de services centrés sur la modernisation des applications et des capacités d'analyse des données sur le Cloud', explique le groupe. Le catalogue de services Atos sera enrichi, en partenariat avec les clients, afin 'de répondre au mieux à leurs besoins métiers'.

Valeurs associées ATOS Euronext Paris -1.34%