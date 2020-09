Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : présente sa solution BullSequana Agility Cercle Finance • 30/09/2020 à 11:46









(CercleFinance.com) - Atos présente BullSequana Agility, une nouvelle solution hyperconvergée qui apporte aux datacenters sur site l'agilité d'une infrastructure Cloud. Intégrant des technologies VMware, BullSequana Agility permet de migrer de manière sûre et rapide vers le Cloud hybride. ' La migration d'applications critiques vers des environnements multi-Cloud n'est pas sans risque, lorsqu'elle est mal maîtrisée. Ne disposant pas toujours d'experts en interne pour les accompagner, les entreprises doivent parfois faire face à des dépenses imprévisibles ou encore un accroissement de la complexité ' indique le groupe. ' BullSequana Agility consolide le calcul, le stockage, la virtualisation au sein d'une seule plateforme, administrée via une interface unique ' rajoute le groupe. ' BullSequana Agility profite de notre expertise reconnue en migrations Cloud, associée à notre connaissance approfondie des logiciels de virtualisation VMware, ce qui en fait un puissant outil pour accompagner la transition des entreprises vers le Cloud hybride ' a déclaré Emmanuel Le Roux, SVP, Global Business Line Big Data chez Atos.

