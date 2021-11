Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : prend part au succès des satellites CERES information fournie par Cercle Finance • 17/11/2021 à 14:16









(CercleFinance.com) - Atos annonce aujourd'hui accompagner avec succès le Centre National d'Etudes Spatiales (CNES) dans la commande-contrôle des trois satellites de la mission militaire CERES dont le lancement s'est déroulé le mardi 16 novembre depuis Kourou, en Guyane française. A la tête d'un consortium de partenaires, Atos a conçu et développé la ligne de produits ' ISIS ' (CNES Initiative for Space Innovative Standards), la toute nouvelle génération de systèmes de contrôle de satellites mis en oeuvre au CNES. C'est la première fois que ces solutions stratégiques sont utilisées dans le cadre d'une mise à poste. À l'avenir, elles pourraient être exploitées par le CNES pour la plupart de ses futurs satellites, assure Atos.

Valeurs associées ATOS Euronext Paris -2.06%