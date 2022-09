Atos, plus forte baisse du SBF 120 à la mi-séance du jeudi 8 septembre 2022

(AOF) - Atos (-14,64% à 8,85 euros)

Le titre du groupe technologique enregistre la plus forte baisse à mi-séance. Selon une source de marché, Atos fait les frais d'un changement de recommandation de Goldman Sachs, passé à la vente, contre "neutre" auparavant, avec un objectif de cours ramené de 23 à 8 euros.

Points-clés

- Leader international de la transformation digitale créé en 1997, n°1 européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs ;

- Activité de 10,8 Mds€, répartie en 3 divisions –infrastructure & data management pour 54 % des ventes, business & platform solutions pour 34 % et big data & cybersécurité pour 10 % ;

- Equilibre géographique des revenus : 23 % des ventes en Amérique du nord, 25 % en Europe du nord, 23 % en Europe centrale et 22 % en Europe du sud ;

- Modèle d’affaires de transformation numérique durable ;

- Capital ouvert (9,96 % pour le fonds de pension Siemens et 2,2 % pour les salariés), Bertrand Meunier présidant le conseil d'administration de 13 membres, Rodolphe Belmer étant directeur général ;

- Bilan solide avec ratio dettes/capitaux propres de 28 % et effet de levier de 1,9, d’où l’exclusion par la direction de toute augmentation de capital.

Enjeux

- Nouvelle Stratégie : recentrage sur le digital, la décarbonation, la sécurité et le cloud qui devront contribuer à 65 % des revenus à moyen terme / plan de redressement en Allemagne / vers une cession des activités d’infrastructures sur sites et de datacenters classiques, soit 1/5ème des revenus ;

- Stratégie d’innovation développée dans 18 centres de R&D avec un portefeuille de 3 000 brevets : open innovation via les partenariats avec les centres universitaires (informatique quantique, calculateurs exaflopiques, intelligence artificielle, HPC, leadership multiculturel...), avec des alliances avec d’autres acteurs (AWS, Dell, Google, Huma, Microsoft, OVHCloud, Sparkle…) et avec les clients / 2 communautés scientifiques d'experts collaborateurs du groupe / programme Scaler de collaboration avec 50 start-up;

- Stratégie environnementale supportée par la Digital Transformation Factory, l’Hybrid Cloud, les solutions « Business Accelerators », la « Connected Intelligence » et la « Digital Workplace » et visant à répondre à 3 enjeux majeurs : neutralité de l’intensité carbone dès 2028 et réduction de moitié des émissions d’ci 2025 vs 2021 / ventes de solutions de décarbonation, renforcées par l’acquisition d’EcoAct / investissements dans les supercalculateurs à hydrogène et les technologies quantiques / lancement du 1er emprunt « vert » ;

- Renforcement dans la sécurité avec l’achat du britannique Cloudreach et l’ouverture d’un centre de sécurité souveraine en Bulgarie ;

- Visibilité de l'activité avec un carnet de commandes égal à 2,1 ans de chiffre d'affaires.

Défis

- Ralentissement des prises de commandes et réduction de la durée des nouveaux contrats ;

- Guerre Russie-Ukraine : faible impact en termes de revenus (0,4 %) mais élevé en termes de forces de travail, les services auparavant fournis de Russie ayant été transférés vers l’Inde et la Turquie ;

- Redressement rapide attendu après la perte accusée en 2021, sur fond de rumeurs d’OPA par Airbus, Orange… et d’introduction en bourse des activités BDA et sécurité ;

- Après un début d’année marqué par un effritement des ventes, objectif 2022, confirmé, de revenus variant de +0,5 à + 1,5 %, d’une marge opérationnelle de 3 à 5 % et flux de trésorerie disponible entre + 150 M€ et 200 M€

Rotation maximale des effectifs

Les entreprises du secteur des services informatiques ont constaté le départ de plus de 20 % de leurs effectifs en douze mois. Cette tendance n'est pas inhabituelle dans le secteur mais elle atteint une ampleur inédite, dans un contexte de forte croissance et de belle dynamique de recrutement. De plus les collaborateurs ont de nouvelles exigences et aspirations. Le principal critère est la flexibilité du travail et la façon dont il est mis en place dans l'entreprise. La société américano-indienne Cognizant a vu environ 35% de ses 330.000 ingénieurs quitter l'entreprise en un an. Capgemini, regroupant 32.000 salariés français, a récemment subi sa première grève depuis 2008, avec une demande de hausse collective des rémunérations.