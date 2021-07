Atos : plonge de -15% vers 44,3E, re-test du plancher 2020

(CercleFinance.com) - Atos plonge de -15% vers 44,3E après révision à la baisse de son objectif de croissance du chiffre d'affaires à 'stable' (et non plus en hausse de +3,5 à +4%).

Le taux de marge opérationnelle s'est avéré plus faible qu'attendu au premier semestre à environ 5,5%: il est également revu à +6% contre 9,4% à 9,8% initialement.

Le titre pulvérise les 50,5E, le plancher de début novembre et mi-décembre 2018 via un 'gap' sous 52,7E et compromet sérieusement son plancher long terme des 45E du 19 mars 2020 (43,36E en intraday ce jour là).