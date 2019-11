Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos :plateforme sur l'énergie renouvelable avec Météo-France Cercle Finance • 12/11/2019 à 10:08









(CercleFinance.com) - Atos et Météo-France signe un partenariat pour développer une plateforme de prévision des productions d'électricité renouvelable à destination des professionnels du secteur. ' Ce nouveau service s'inscrit dans le cadre de l'objectif que s'est donné l'Europe d'avoir 32% de son énergie d'origine renouvelable d'ici 2030 ' précise le groupe. La plateforme développée par Atos et Météo-France permet aux producteurs et agrégateurs d'électricité renouvelable de prévoir la quantité de ressources ' vertes ' disponibles. ' Atos a conçu conjointement avec Météo-France une plateforme de services qui utilise des algorithmes de Machine Learning pour déterminer des prévisions les plus précises possibles, et ainsi fournir un service dit de ' météo-sensibilité '.

