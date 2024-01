Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Atos : plafonne sous 4,63E, la lourdeur ressurgit information fournie par Cercle Finance • 31/01/2024 à 13:13









(CercleFinance.com) - Atos plafonne sous 4,63E, c'est ç dire en-deçà de l'ex-plancher des 23 et 24 octobre 2023.

Le risque de rechute sur 3,63E reste élevé, un retracement du plancher des 3,41E du 19 janvier ne peut être écarté... pas même le re-test des 3,26E du 20 janvier.





Valeurs associées ATOS Euronext Paris -7.28%