Atos : placement privé d'actions Worldline réalisé

(CercleFinance.com) - Atos annonce avoir réalisé la cession d'environ 23,9 millions d'actions Worldline, pour un montant d'environ 1,5 milliard d'euros, dans le cadre d'un placement privé auprès d'investisseurs qualifiés par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres. Le prix déterminé dans le cadre du placement a été fixé à 61,50 euros par action, avec le règlement-livraison normalement prévu le 6 février. Le produit sera affecté au remboursement de la dette existante ainsi qu'aux besoins généraux d'Atos. Dans le cas d'un échange de l'intégralité des obligations zéro coupon échangeables en actions Worldline d'un montant nominal total de 500 millions d'euros émises par Atos en octobre 2019 et venant à échéance en 2024, Atos ne détiendra plus aucune action Worldline.

