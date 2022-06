Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos: placement accéléré d'actions Worldline réalisé information fournie par Cercle Finance • 14/06/2022 à 10:05









(CercleFinance.com) - Atos indique avoir finalisé la cession de la totalité de sa participation dans Worldline d'environ sept millions d'actions représentant environ 2,5% du capital, cession réalisée dans le cadre d'un placement accéléré auprès d'investisseurs institutionnels.



Il rappelle avoir concomitamment mis en oeuvre une transaction dérivée dans le but de neutraliser son exposition résiduelle à l'action Worldline liée aux obligations échangeables à échéance 2024, émises en 2019.



En conséquence du placement et de la transaction dérivée, le groupe de services informatiques a réalisé un produit net d'environ 220 millions d'euros et ne sera plus actionnaire du fournisseur de solutions de paiements.





