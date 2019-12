Atos : participe au projet européen Renaissance

(CercleFinance.com) - Le groupe Atos annonce ce vendredi sa participation au projet européen Renaissance.

'Le but de Renaissance est de promouvoir une production propre et une distribution partagée de l'énergie dans les communautés locales par le développement de nouveaux modèles économiques et technologiques, évolutifs et réplicables, pilotés par les communautés elles-mêmes', rappelle Atos.

Atos, à travers son département Recherche et Innovation, construira l'architecture de la plateforme d'information Renaissance et gérera son déploiement dans les sites pilotes. 'Atos concevra et coordonnera également la mise en oeuvre de la plateforme en tant qu'entrepôt central d'informations, ainsi que son déploiement et son exploitation pour des services énergétiques avancés dans différents environnement', précise le groupe.