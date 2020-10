Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : participation au projet européen NEASQC Cercle Finance • 05/10/2020 à 14:57









(CercleFinance.com) - Atos annonce sa participation à NEASQC, projet qui durera quatre ans pour un budget de 4,67 millions d'euros (financé dans le cadre du programme européen Horizon2020), 'dont l'ambition est de préparer l'entrée des entreprises européennes dans l'ère quantique'. 'Pour cela, NEASQC va explorer une multitude de cas d'usage et algorithmes industriels et financiers compatibles avec les ordinateurs NISQ, qui seront les premiers systèmes quantiques à être disponibles dans un futur proche', précise le groupe informatique. Atos coordonnera le projet et travaillera aux côtés des 11 autres partenaires, utilisateurs industriels et experts académiques issus de huit pays européens, afin de fédérer une communauté active autour des ordinateurs quantiques NISQ.

Valeurs associées ATOS Euronext Paris +1.30%