Atos : participation au projet AI4Cities

(CercleFinance.com) - Atos annonce rejoindre AI4Cities, un projet de trois ans, financé par l'Union Européenne, qui vise à aider six villes et régions européennes à accélérer leur transition vers la neutralité carbone, à savoir Helsinki, Amsterdam, Copenhague, l'Île-de-France, Stravanger et Tallin. Le groupe a été sélectionné pour le processus d'achat pré-commercial, qui met au défi les entreprises technologiques locales de concevoir, mettre en oeuvre et tester des solutions d'intelligence artificielle innovantes dans le but de moderniser les services publics. Atos sera chargé de développer des services par le biais de la solution 'AI4GreenBuildings', qui utilise l'intelligence artificielle pour améliorer la performance énergétique des immeubles, grâce à une solution qui contrôle l'approvisionnement en énergie des bâtiments.

Valeurs associées ATOS Euronext Paris -0.45%