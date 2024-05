Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Atos: participation à un exercice de cyberdéfense de l'OTAN information fournie par Cercle Finance • 23/05/2024 à 14:12









(CercleFinance.com) - Atos indique que quatre de ses experts Eviden en cybersécurité basés en Pologne et deux en Roumanie ont participé au plus grand exercice international de cyberdéfense, 'Locked Shields 2024', organisé par le Centre d'excellence en cyberdéfense coopérative de l'OTAN.



Les représentants polonais d'Eviden ont contribué à l'équipe Pologne-Finlande qui a remporté la deuxième place dans cet exercice qui s'est déroulé du 22 au 26 avril et a rassemblé près de 4.000 professionnels militaires et civils de la cyberdéfense.



'Locked Shields est une plateforme qui permet aux pays d'échanger les meilleures pratiques, d'innover en matière de stratégies et d'améliorer collectivement leurs capacités de réponse aux incidents cyber', précise le groupe de services informatiques.





