Atos : participation à la Fondation GAIA-X

(CercleFinance.com) - Le groupe informatique Atos annonce participer à la Fondation GAIA-X, une organisation à but non lucratif visant à créer la prochaine génération de plateformes de données pour l'Europe, ses États membres, entreprises et citoyens.

Formée par 22 organisations (leaders du digital, industriels, universitaires et associations), la Fondation GAIA-X s'appuiera sur les travaux existants initiés par les gouvernements français et allemand, également soutenus par plus de 300 entreprises.

Dans ce cadre, Atos apporte son expertise et son expérience dans le Cloud Computing, soutenues par son portefeuille de solutions et ses partenariats stratégiques avec les principaux fournisseurs de services Cloud.