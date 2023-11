Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos: partenariat stratégique entre Eviden et AWS information fournie par Cercle Finance • 28/11/2023 à 10:56









(CercleFinance.com) - Atos annonce un nouvel accord de partenariat stratégique entre sa ligne d'activité Eviden et Amazon Web Services (AWS) pour accélérer la cocréation par leurs clients de solutions industrielles basées sur l'IA, sécurisées et durables dans la place de marché d'AWS.



Cet accord vise à fournir un programme à multiples facettes pour aider les clients à accéder rapidement à une expertise critique pour les projets de transformation du cloud et de l'IA et à augmenter leur temps de retour sur investissement.



Grâce à ce partenariat stratégique, des solutions axées sur les données seront créées pour relever des défis commerciaux spécifiques à des secteurs clés tels que les services financiers, l'industrie automobile, l'énergie, les sciences de la vie ou le secteur public.





