Atos: partenariat pour les technologies HPC en Corée

(CercleFinance.com) - Atos annonce que sa ligne d'activités Eviden a signé avec ETRI, l'Institut Sud-Coréen de recherche en électronique et télécommunications, un accord de trois ans dans le domaine du calcul haute-performance (HPC).



Ensemble, ils contribueront à renforcer et à développer l'écosystème industriel de la Corée du Sud en collaborant à des projets de R&D sur les technologies HPC clés et en codéveloppant des solutions de nouvelle génération.



'Grâce à cette collaboration, nous mettrons à profit nos décennies d'expertise et notre leadership européen pour soutenir les ambitions du pays en matière de calcul intensif et sa souveraineté technologique', explique le groupe français de services informatiques.





