Atos : partenariat mondial avec Circular Computing

(CercleFinance.com) - Atosannonce aujourd'hui un partenariat mondial avecCircular Computing,une startup membre du programme d'accélération 'Scaler, the Atos Accelerator' présentée comme 'la première entreprise mondiale sur le secteur du reconditionnement d'ordinateurs portables neutres en carbone, certifiée BSI Kitemark'. Circular Computing reconditionne à grande échelle des ordinateurs portables des marques HP, Dell et Lenovo et la certification BSI Kitemark assure que le processus de reconditionnement circulaire fournit un ordinateur portable aux performances au moins équivalentes, voire supérieures, à celles du produit neuf. A travers cette nouvelle alliance, Atos pourra étendre son offre dédiée à la transformation 'zéro émission nette'.

Valeurs associées ATOS Euronext Paris +0.68%