Atos: partenariat étendu avec IBM dans la finance 07/06/2022

(CercleFinance.com) - Atos va approfondir son partenariat avec l'américain IBM, les deux groupes ayant annoncé mardi leur intention de renforcer leur offre commune dans les services financiers.



Dans un communiqué, Atos et IBM expliquent vouloir aider les sociétés de services financiers à parvenir à une sécurité 'optimale' de leurs données et de leurs systèmes grâce à au service de 'surveillance de la cybersécurité par un tiers de confiance de l'UE' qui sera fourni par Atos.



La SSII permettra aux organisations utilisant la solution 'cloud' d'IBM destinée au secteur des services financiers de bénéficier de son expertise en matière de sécurité grâce à son centre d'opérations de sécurité situé en France.



Ce site sera chargé de surveiller en permanence l'infrastructure IBM Cloud via la détection, l'analyse et la notification des incidents de sécurité, afin de s'assurer que toute menace est traitée immédiatement.



L'architecture d'IBM pour les services financiers, avec son cadre intégré de sécurité et de conformité, aide les institutions financières dans leur transition vers le 'cloud'.



Le service vise à répondre aux obligations réglementaires des institutions financières émanant de plus de 75 régulateurs de services financiers dans 24 pays, y compris des juridictions en Europe, en Amérique et en Asie-Pacifique.