Atos: partenariat de recherche en informatique quantique

(CercleFinance.com) - Atos annonce une collaboration pour le benchmark et l'optimisation de l'efficacité énergétique de l'informatique quantique, dans le cadre d'un partenariat qui réunit Eviden, MajuLab et l'Institute of High Performance Computing (IHPC) d'A*STAR à Singapour.



Les trois partenaires mèneront ainsi des recherches sur différentes options pour estimer les performances et la consommation d'énergie de divers algorithmes, soutenus par l'émulateur quantique Qaptiva 800 d'Eviden, capable d'émuler plus de 100 qubits.



Laboratoire international de recherche en physique quantique, Majulab est commun à cinq centres de recherche : le CNRS, l'Université Côte d'Azur, Sorbonne Université, l'Université Nationale de Singapour et l'Université Technologique de Nanyang.





