Atos: partenariat avec VMware étendu aux espaces de données

(CercleFinance.com) - Atos et VMware annoncent une extension de leur partenariat stratégique avec le lancement d'un ensemble intégré de capacités visant à accélérer le développement des 'Data Spaces' (espaces de données).



Ces plateformes permettent un échange, une collaboration et une monétisation accrus des données entre les organisations ou les secteurs, indépendamment de l'infrastructure sous-jacente, tout en garantissant la souveraineté et l'interopérabilité des données.



Dans le cadre de cette collaboration, les deux groupes prévoient de combiner les capacités de VMware en matière de multi-cloud et de modernisation des applications, à l'expertise d'Atos en matière de cloud, de cybersécurité et d'intégration technologique.





