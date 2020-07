Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : partenariat avec le CIO prolongé jusqu'en 2024 Cercle Finance • 09/07/2020 à 15:25









(CercleFinance.com) - Atos annonce la prolongation jusqu'en 2024 de son partenariat mondial avec le Comité International Olympique (CIO), et continuera ainsi d'apporter son soutien aux jeux de Tokyo en 2021, de Pékin (hiver) en 2022 et de Paris en 2024. Il soutient actuellement le comité d'organisation des jeux de Tokyo 2020 en fournissant des systèmes tels que la gestion des accréditations, l'inscription des athlètes aux épreuves, le portail des volontaires en ligne et le calendrier des compétitions. 'Cela s'ajoute à la publication de tous les résultats officiels sur le site web et l'application des jeux, et à la fourniture aux médias de biographies des athlètes et d'autres types d'informations d'ordre général', poursuit le groupe informatique.

Valeurs associées ATOS Euronext Paris +1.19%