Atos: partenariat avec IQM pour l'informatique quantique

(CercleFinance.com) - Atos et IQM annoncent la signature d'un partenariat visant à fournir des technologies et capacités d'informatique quantique de bout en bout, en intégrant du processeur quantique d'IQM dans la QLM et la plateforme de développement d'applications quantiques d'Atos.



Cette proposition permettra aux clients de programmer de manière fluide leurs applications d'informatique quantique et de les exécuter dans l'environnement QLM en émulant parfaitement toutes les caractéristiques du matériel quantique cible.



Cette collaboration s'appuie sur une relation de long-terme : en 2020, IQM a été sélectionné pour intégrer Scaler, le programme d'accélération d'Atos dédié à l'open innovation pour les start-ups et les PME.





Valeurs associées ATOS Euronext Paris -6.76%