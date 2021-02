Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : partenariat avec HDF Energy pour l'hydrogène 'vert' Cercle Finance • 25/02/2021 à 10:20









(CercleFinance.com) - Le groupe informatique Atos et le spécialiste de l'hydrogène-énergie HDF Energy annoncent leur volonté de 'développer une solution complète pour alimenter, dans la durée, des datacenters avec de l'hydrogène généré par des énergies renouvelables'. 'La solution devrait être la première disponible sur le marché pour les datacenters à forte consommation énergétique', soulignent les deux entreprises, qui ont pour objectif la mise en opération, dès 2023, d'un premier datacenter fonctionnant à l'hydrogène vert. Atos concevra et fournira le matériel, les logiciels et les services d'intégration qui permettent d'exploiter l'électricité produite à partir d'hydrogène vert, en s'appuyant notamment sur des technologies d'intelligence artificielle (IA) pour optimiser la consommation.

