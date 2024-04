Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Atos: paramètres pour le cadre de refinancement information fournie par Cercle Finance • 09/04/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - Atos annonce les paramètres du cadre de son refinancement, prévoyant notamment 600 millions d'euros de liquidités nécessaires pour financer son activité sur la période 2024-25, montant à recevoir sous la forme de dette et/ou de capital.



Ils comprennent aussi 300 millions d'euros de nouvelles lignes de crédit renouvelables et 300 millions de lignes de garanties bancaires additionnelles, une cible de profil de note de crédit BB d'ici 2026, et une extension de cinq ans des échéances de la dette résiduelle.



Les parties prenantes existantes et les investisseurs tiers peuvent soumettre des propositions de financement incluant l'apport de nouveaux fonds d'ici le 26 avril. Atos a pour objectif un accord de refinancement avec les créanciers financiers d'ici juillet prochain.



Ce cadre repose sur un nouveau plan d'affaires, avec pour hypothèses un chiffre d'affaires passant d'environ 9,9 milliards d'euros en 2024 à environ 11,4 milliards en 2027, et une marge opérationnelle passant d'environ 4% à environ 10% sur cette période.





Valeurs associées ATOS Euronext Paris -4.42%