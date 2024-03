Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Atos: ouverture d'un SOC Eviden au Mexique information fournie par Cercle Finance • 27/03/2024 à 14:52









(CercleFinance.com) - Atos annonce l'ouverture par sa ligne d'activités Eviden, de son nouveau centre d'opérations de sécurité (SOC) à Monterrey, au Mexique, afin de fournir des services de cybersécurité avancés aux entreprises d'Amérique du Nord et du Sud.



17ème SOC de nouvelle génération d'Eviden dans le monde, le centre de Mexico fournira aux clients ses services gérés de détection et réponse aux incidents pour identifier et atténuer les menaces, et leur apportera des réponses pour une sécurité proactive.



'Les centres d'opérations de sécurité d'Eviden constituent un facteur clé de différenciation dans la gestion des risques d'entreprise en transformant les environnements de sécurité hautement cloisonnés en champs d'opérations holistiques et avancées', affirme-t-il.





Valeurs associées ATOS Euronext Paris +4.87%