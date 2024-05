Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Atos: ouverture d'un CloudSecOps Center en Roumanie information fournie par Cercle Finance • 07/05/2024 à 13:25









(CercleFinance.com) - Atos fait part de l'ouverture, par sa ligne d'activités Eviden, de son nouveau CloudSecOps Center en Roumanie. Situé à Timişoara, ce centre de services combine des capacités cloud et de sécurité pour offrir aux clients un portefeuille de services cloud.



Intégré au réseau mondial de Cloud Centers d'Eviden et connecté à ses 17 Security Operation Centers (SOC), il assurera la prestation de services de sécurité avancés pour le cloud, conformes à la réglementation de l'UE.



'Le positionnement stratégique du CloudSecOps Center d'Eviden permet d'offrir aux clients un ensemble de services de sécurité numérique et de cloud complets et à haute valeur ajoutée', affirme le groupe de services informatiques.





Valeurs associées ATOS Euronext Paris -3.76%