Atos : Orange dément un projet d'acquisition

(CercleFinance.com) - Dans un bref communiqué, le géant des télécommunications Orange dément tout projet d'acquisition du groupe de services informatiques Atos, ainsi que son inscription à son prochain conseil d'administration. Les projets d'utilisation des 2,2 milliards d'euros environ issus de la décision favorable du Conseil d'Etat au sujet d'un ancien litige fiscal, seront soumis à son conseil d'administration, puis mis en oeuvre. Ces projets visent une attribution juste et équilibrée de ces fonds au bénéfice du développement de l'entreprise, de ses salariés et actionnaires, via notamment une offre réservée au personnel et un engagement sociétal renforcé dans le contexte de crise.

Valeurs associées ATOS Euronext Paris +1.46%