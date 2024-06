Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Atos: Onepoint se félicite du soutien du conseil information fournie par Cercle Finance • 11/06/2024 à 11:09









(CercleFinance.com) - Onepoint s'est félicité mardi du soutien apporté par le conseil d'administration d'Atos à son projet de reprise du groupe de conseil en technologies.



Dans un communiqué diffusé dans la matinée, David Layani, son président-fondateur, évoque le franchissement d'une étape 'majeure' qui va permettre d'engager la dernière phase des négociations relatives à la restructuration financière de la société, suite à une 'longue période d'incertitudes' ayant heurté l'activité.



'Nous allons déployer tous nos efforts pour aboutir rapidement à une solution pérenne, qui dote le groupe d'un bilan assaini, d'un projet clair et d'une équipe de direction déterminée', a-t-il souligné.



Le projet 'One Atos' - porté par le consortium regroupant Onepoint, Butler Industries et Econocom - a été officiellement choisi ce matin par le conseil d'administration d'Atos



L'offre indicative préliminaire du consortium prévoit, sous réserve d'ajustements, la conversion de 2,9 milliards d'euros de dette en fonds propres.



Le projet d'acquisition est également basé sur l'obtention de 1,5 milliard d'euros de financements opérationnels, incluant 300 millions d'euros de garanties bancaires.



Enfin, il table sur l'apport de 250 millions d'euros de nouveaux fonds propres, dont 175 millions d'euros apportés par le consortium pour une prise de participation équivalente à 21% du capital.



Les 75 millions d'euros restants seraient apportés par les créanciers, pour une prise de participation équivalente à 9% du capital.



Au regard de cette opération jugée 'très dilutive' par les analystes, avec moins de 0,1% du capital revenant aux actionnaires actuels post-restructuration, le titre Atos décrochait de 11% ce matin.





