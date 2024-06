Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Atos: offre de l'Etat français pour plusieurs activités information fournie par Cercle Finance • 14/06/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - Dans le cadre des discussions initiées avec l'Etat français, Atos annonce la réception d'une lettre d'offre confirmatoire non engageante de l'Etat français concernant l'acquisition potentielle de 100% des activités d'Advanced Computing, de Mission-Critical Systems et de Cybersecurity Products de la division BDS (Big Data & Cybersécurité) de la Société.



Cette offre confirmatoire non-engageante porte sur une valeur d'entreprise globale de 700 millions d'euros.



' La Conseil d'administration d'Atos vont discuter de cette proposition avec l'Etat, étant précisé qu'aucune certitude ne peut être apportée quant à l'issue des négociations et à la conclusion d'un accord définitif entre les parties ' indique le groupe.



Par ailleurs, la Société confirme son objectif de parvenir à un accord définitif de restructuration financière avec le consortium Onepoint et ses créanciers financiers, qui sera ensuite mis en oeuvre par le biais d'une procédure accélérée dédiée, d'ici juillet 2024.





Valeurs associées ATOS 0.82 EUR Euronext Paris +7.63%