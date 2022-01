Atos: Oddo réduit son objectif de cours sur le titre information fournie par Cercle Finance • 11/01/2022 à 09:25

(CercleFinance.com) - Atos a annoncé hier matin des résultats préliminaires 2021 nettement en dessous des guidances, pourtant déjà révisées en baisse en juillet dernier.



Le chiffre d'affaires devrait ressortir à 10.8 MdE, en décroissance de 2.4% contre une guidance et un consensus à 0%. La marge opérationnelle devrait ressortir à 4% contre une guidance à 6%.



Oddo estime que la visibilité est limitée à ce stade. ' Nous comprenons toutefois que la baisse organique de c. 8.5% au T4 est exceptionnelle (impact de l'annulation de revenus sur le contrat BPO, décalages de contrats HPC et UCC). Cela implique, selon des estimations prudentes, une baisse sous-jacente plutôt située entre -3% et -4% '.



' En prenant en compte l'effet de base facile du T4, Atos nous semble en mesure, à ce stade, d'afficher une décroissance organique 2022 de c. -1% ' rajoute l'analyste.



Oddo anticipe désormais une marge op. 2022 de 6% (contre 7.5% précédemment). Cependant, l'inversion de certains éléments négatifs du BFR 2021 devrait permettre à Atos d'atteindre un FCF de 350 ME en 2022.

' Nous pensons que la recovery de marge d'Atos prendra du temps en l'absence de croissance organique et que la cession des activités legacy d'infrastructure management sera difficile à mener à bien '.



Oddo réduit son objectif de cours à 30 E (contre 46 E) et confirme son opinion neutre sur la valeur.