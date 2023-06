Atos: Oddo BHF relève son objectif de cours sur le titre information fournie par Cercle Finance • 08/06/2023 à 09:50

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa note de 'sous-performance' sur Atos, avec un objectif de cours relevé de 10,6 à 12,7 euros.



L'analyste fait savoir qu'Atos a tenu hier une réunion d'analystes dédié à Tech Foundations (TFCo) dont l'objectif était de présenter une mise à jour des ambitions 2026.



Dans ce contexte, Atos a réitéré ' avec confiance ' les guidances FY 2023 au niveau du groupe (croissance org de-1% et +1% ; marge op.de 4% et 5%.), ainsi que les soft guidances spécifiques pour TFCo (baisse d'activité de c. -5% org et marge op. positive).



En termes de chiffre d'affaires, Atos anticipe désormais un point bas du CA de TFCo à 5 MdsE pour 2024 (vs point bas à 4.1 MdsE en 2024 préc.). Cette nouvelle guidance implique une décroissance de -5% pour 2023 et 2024 (vs c. -10% préc.)



Oddo BHF rapporte que le conseil d'administration d'Atos semble toujours négocier une possible cession de TFCo, potentiellement pour une valeur négative, et cherche à céder une part significative du capital d'Eviden, ce qui laisse penser que la situation est moins favorable qu'exposé hier. L'analyste confirme donc son opinion négative sur le titre.