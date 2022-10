Atos: obtient un lot du contrat Réseau Radio du Futur information fournie par Cercle Finance • 13/10/2022 à 14:15

(CercleFinance.com) - Atos et ses partenaires ont été sélectionnés par le ministère de l'Intérieur pour le développement et la fourniture du 'Système d'information de gestion' du Réseau Radio du Futur (RRF), le réseau sécurisé et résilient des forces de secours et sécurité intérieure.



Le montant de l'accord cadre du Lot 3, attribué au consortium mené par Atos, est de 43 millions d'euros pour une durée de 7 ans.



Le RRF vise à bâtir un système national de communication mobile prioritaire, sécurisé et haut débit au profit des services en charge des missions d'urgence, tant dans le domaine de la sécurité publique que dans celui du secours aux personnes et aux populations.



Ce système équipera jusqu'à 300 000 utilisateurs des forces de sécurité et de secours: la gendarmerie, la police, les sapeurs-pompiers et les personnels de la sécurité civile.



'Nous travaillerons main dans la main d'une part avec les utilisateurs du système pour en personnaliser les fonctionnalités et accélérer son déploiement; d'autre part avec les autres acteurs industriels du programme pour veiller à une intégration optimale'préciseYannick Tricaud, président d'Atos France et président d'Atos Europe du Sud.