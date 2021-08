Atos obtient le statut de fournisseur de niveau 1 des services de sécurité managés d'AWS

(AOF) - Atos a obtenu le statut de fournisseur de niveau 1 des services de sécurité managés (Managed Security Services, MSS) dans le cadre du programme de compétences d'Amazon Web Services (AWS), aussi appelé Level 1 Managed Security Service Provider (MSSP) Competency. Ce statut garantit qu'Atos remplit pleinement les exigences d'AWS dédiées aux services de sécurité managés ayant pour but de protéger et de surveiller 24h/24, 7j/7 les ressources AWS essentielles, identifiés par la dénomination « services de sécurité managés de niveau 1 ».

Ce nouveau standard de qualité a été mis en place par AWS pour les environnements cloud de toutes tailles et couvre six domaines de sécurité : gestion des vulnérabilités, meilleures pratiques en matière de sécurité et conformité cloud, détection et réponse aux menaces, sécurité réseau, sécurité des hôtes et points d'accès, et sécurité des applications.

Ces six domaines réunissent plusieurs services, chacun étant associé à des exigences en termes de compétences techniques et de processus opérationnels spécifiques à AWS.