Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos: numéro un des MSS selon Gartner information fournie par Cercle Finance • 21/04/2022 à 11:42









(CercleFinance.com) - Numéro deux en 2020, Atos annonce avoir obtenu le titre de numéro un dans le domaine des services de sécurité managés (MSS, Managed Security Services) sur la base de son chiffre d'affaires MSS 2021, d'après le dernier rapport de Gartner.



Le groupe revendique un réseau mondial de plus de 6.500 experts dédiés, de 16 centres de sécurité nouvelle génération (SOC) disponibles 24 h/24, 7 j/7 et 365 j/an ainsi que d'autres centres de distribution majeurs, répartis stratégiquement à travers le monde.



Avec une croissance de 20,9%, Atos réalise le chiffre d'affaires le plus élevé parmi les fournisseurs du marché. D'après Gartner, le marché MSS a enregistré une augmentation de 9,8% en 2021, atteignant un chiffre d'affaires de 13,9 milliards de dollars.





Valeurs associées ATOS Euronext Paris +1.55%