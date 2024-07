Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Atos: nouvelles avancées vers la restructuration financière information fournie par Cercle Finance • 15/07/2024 à 09:10









(CercleFinance.com) - Atos annonce le financement réussi de son plan de restructuration financière ainsi qu'un accord de lock-up obtenu avec des banques et des porteurs d'obligations souhaitant soutenir l'accord sur les termes de la restructuration financière annoncé le 30 juin.



Le financement d'un montant cible maximum de 1,675 milliard d'euros de nouveaux financements sécurisés, a ainsi été réuni et garanti par un groupe de banques à hauteur de 50% et un groupe de porteurs d'obligations à hauteur de 50%.



Atos a l'intention de poursuivre ses discussions avec les créanciers financiers non-sécurisés qui n'ont pas encore signé ou adhéré à l'accord de lock-up afin d'obtenir leur adhésion d'ici le 22 juillet, en vue d'ouvrir ensuite une procédure de sauvegarde accélérée.



En outre, le financement intérimaire de 800 millions d'euros (dont 450 millions déjà accessibles par Atos) est maintenant sécurisé, apportant les liquidités nécessaires pour financer l'activité jusqu'à la clôture du plan de restructuration financière.





Valeurs associées ATOS 1,16 EUR Euronext Paris +7,74%