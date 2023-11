Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : nouvelle tentative de soulèvement des 6,80E information fournie par Cercle Finance • 17/11/2023 à 11:04









(CercleFinance.com) - Atos se lance dans une nouvelle tentative de soulèvement de la récente résistance des 6,80E (du 31/10 au 15/11): le titre pourrait s'ouvrir la route des 7,9E, ex-zénith du 1er septembre.

Attention en cas d'échec : si Atos retombe sous 6,25E et surtout 6,23E, un retour sur 5,70E puis 5,40E serait possible.





Valeurs associées ATOS Euronext Paris +5.02%