Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos: nouvelle borne de recharge par Software République information fournie par Cercle Finance • 06/10/2022 à 15:59









(CercleFinance.com) - Software République -une entité lancée conjointement par Atos, Dassault Systèmes, Orange, Renault Group, STMicroelectronics et Thales- profitera du prochain Mondial de l'Auto (organisé du 17 au 23 octobre à Paris) pour présenter un démonstrateur de borne de recharge bidirectionnelle, connectée et sécurisée, pour les véhicules électriques.



IHS Markit estime d'ailleurs qu'en Europe, le déploiement cumulé des stations de recharge électriques augmentera de 24 % par an au cours de la période 2020-30.



Baptisée 'Mobilize Powerbox', cette borne de recharge délivrera une puissance allant de 7 à 22 kW.



La version bidirectionnelle de la borne permettra d'utiliser la capacité de stockage de la batterie Li-ion du véhicule comme une source d'énergie.



' Avec Mobilize Powerbox, la Software République souhaite ainsi démocratiser les fonctionnalités de charge bidirectionnelle et contribuer à la gestion intelligente de l'énergie ', indique STMicro.





Valeurs associées ATOS Euronext Paris -1.98%