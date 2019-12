Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : nouvel accord avec Ingram Micro aux Etats Unis Cercle Finance • 10/12/2019 à 16:38









(CercleFinance.com) - Atos annonce la signature d'un nouvel accord de mise sur le marché avec Ingram Micro Inc., un distributeur international basé aux Etats-Unis. Ce nouvel accord de distribution aux Etats-Unis offre aux partenaires de distribution d'Ingram Micro l'accès à ses différents produits de cybersécurité. Cet accord inclue Atos Evidian, un portefeuille de produits de gestion des identités et des accès, conçu pour sécuriser et gérer l'accès à des environnements cloud hybrides. L'accord inclura, à terme, les produits de chiffrement de données stockées et en transit, ainsi que de la gestion d'identités numériques de confiance. ' Avec l'important réseau de distribution d'Ingram Micro dans le domaine de la sécurité, nous sommes confiants de pouvoir poursuivre notre stratégie visant à renforcer notre leadership dans la transformation digitale ' déclare Alexis Caurette, VP, Directeur des produits de cybersécurité chez Atos.

Valeurs associées ATOS Euronext Paris -0.08%