Atos: nouveau responsable Groupe d'Atos OneCloud

(CercleFinance.com) - Atos annonce la nomination de Michael Liebow en qualité de Responsable Groupe d'Atos OneCloud.



Michael Liebow apporte sa riche expérience à Atos et contribuera à développer l'activité cloud du Groupe dans toutes les régions, à travers son vaste écosystème de partenaires.



Il a joué un rôle déterminant dans le lancement récent de l'offre Cloud de McKinsey, ainsi que dans le management d'Accenture LLP, acteur renommé des services cloud.



' Les clients cherchent à minimiser les risques liés à la transition vers le cloud, tout en accélérant le déploiement de cette technologie et leur processus de transformation. Par son expérience, Michael Liebow aidera Atos à obtenir les meilleurs résultats pour nos clients et notre Groupe ' a déclaré Nourdine Bihmane, Directeur des Opérations Globales.





Valeurs associées ATOS Euronext Paris +2.09%