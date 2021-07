Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : nouveau repli du titre après son warning Cercle Finance • 13/07/2021 à 17:38









(CercleFinance.com) - Le titre chute de près de 19% en deux séances (-1% aujourd'hui) après l'annonce hier de la révision à la baisse de son objectif de croissance du chiffre d'affaires à taux de change constants sur l'ensemble de 2021 à 'stable'. De même, prévenant que son taux de marge opérationnelle s'est avéré plus faible qu'attendu au premier semestre à environ 5,5%, le groupe de services informatiques ajuste son objectif de taux de marge opérationnelle pour l'année à environ 6,0%. UBS maintient sa position 'neutre' et son objectif de cours de 60 euros sur Atos, au lendemain de l'avertissement sur résultats lancé par le groupe français de services informatiques pour une année 2021 qualifiée 'de transition'. 'Les marges devraient baisser d'un tiers à 6% sur l'année et le free cash-flow être minime', rappelle le broker dans le résumé de sa note, ajoutant que 'les acquisitions devraient s'accélérer, les rachats d'actions n'étant pas encore à l'ordre du jour'. Invest Securities réaffirme pour sa part sa recommandation 'achat' sur Atos malgré un abaissement massif de son objectif de cours de 73 à 56 euros, au lendemain de l'avertissement sur résultats lancé par le groupe de services informatiques pour 2021. L'analyste abaisse massivement ses BNA 2021-23 (-56,9%/-38%/-35%), 'alors que le groupe a dit peu de choses de la trajectoire de redressement envisagée après 2021 et que l'on peut penser que l'impact négatif de la transition Cloud ne sera pas limité à l'année en cours'. 'Nous n'avons d'autre choix que de rester à l'achat. Si le momentum du titre est horrible, des scénarios positifs sont envisageables sur ces niveaux de valorisation (acquisition du groupe, changement de management, rachats d'actions)', indique-t-il toutefois. ' Cela traduit en réalité une dégradation de la dynamique sous-jacente, retraité de l'effet de base favorable lié à l'effet du confinement total au T2 2020. Ceci est principalement lié à l'activité Infrastructure Management, dont la baisse avoisinerait les -6% ' indique de son côté Oddo. ' La marge opérationnelle S1 s'en retrouve affectée, pour s'établir à 5.5% (contre un consensus de 7.4%), tout comme le FCF qui ressort à -364 ME (consensus: -105 ME). Atos anticipe une amélioration de ses métriques opérationnelles au S2 2021 mais pas suffisamment (loin de là) pour atteindre ses objectifs annuels '. ' Malgré la déconvenue de cette année, Atos réitère ses objectifs moyen-terme, qui semblent désormais très ambitieux (croissance à cc de 5% à 7%, MOA de 11% à 12% notamment). Nous sommes également plus sceptiques dans la capacité du groupe à redresser la croissance organique dès 2022 ' rajoute le bureau d'études. Oddo estime que ce warning implique une réduction de la prévision d'EBIT ajusté 2021 de -37% par rapport aux dernières attentes du consensus. Il indique que la recovery sera progressive et un abaissement de c. -30% des attentes d'EBIT ajusté 2022 semble réaliste. Après révision en baisse de ses BPA 2022e de -34% l'objectif de cours d'Oddo ressort à 45 E. Le bureau d'analyses confirme son conseil neutre sur la valeur.

