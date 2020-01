Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : nouveau record annuel à 79,38E Cercle Finance • 10/01/2020 à 14:07









(CercleFinance.com) - Atos inscrit un nouveau record à 79,38E, ce qui porte à +40% son gain sur 12 mois (dont +21% au cours des 3 derniers mois). Le titre franchit la résistance des 79,25E du 16/17 juillet 2019, en direction des 82,1E (résistance du 21/09/2018) et semble bien parti pour s'en aller refermer le 'gap' des 84,45E du 6 août 2018.

Valeurs associées ATOS Euronext Paris +2.14%